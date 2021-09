Marche à Guédiawaye contre la hausse des prix des denrées : Le Préfet interdit la manifestation, les forces de l’ordre à pied d’œuvre

Prévue ce dimanche à Guédiawaye, la marche pacifique contre la vie chère initiée par le mouvement ATAW (And Taxawu Askan Wi) est finalement interdite par le préfet.



La propagation du coronavirus et le risque de troubles à l’ordre public sont les prétextes avancés par l’autorité préfectorale.

Présentement, un dispositif important est déployé sur les lieux. De la porte du Lycée Seydina Limamoulaye à la police de Guédiawaye, elles veillent au grain au moment où les organisateurs de la manifestation, soutenus par Nio Laànk et FRAPP, sont en train de tenir un point de presse...