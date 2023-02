Marché Sandaga : Des commerçants déguerpis sans sommation ni préavis

Depuis le samedi 18 février passé, des commerçants du marché Sandaga ont été délogés de leur lieu de travail sans sommation ni préavis, emportant toutes leurs cantines et les marchandises qui s’y trouvaient. Très remontés, ces commerçants se sont regroupés devant le terrain nu non loin du centre commercial El Malick pour protester contre ce délogement.





En effet, les commerçants dénoncent la destruction de plus 49 de leurs cantines et les biens qui s’y trouvaient sans négociation ni sommation, un déguerpissement qu’ils qualifient d’illégal.



Ayant perdu plusieurs centaines de millions de FCFA, les commerçants déplorent le manque de soutien des autorités et ont pointé du doigté un promoteur privé qui veut mettre la main sur cet espace.