Marché Sahm de Thiès : Les commerçants détaillants de poisson menacés de déguerpissement dans 48h opposent un niet catégorique.

La sommation de déguerpir du marché Sahm reçue par les commerçants détaillants de poisson a installé une angoisse totale chez ces derniers. Et ils ne comptent pas se laisser faire. En effet, ils refusent catégoriquement de quitter les lieux pour un autre qu'ils estiment trop éloigné de la ville et sans sécurité. Pire, renseignent-ils, l'autorité étatique leur a proposé 150 places alors qu'ils sont plus de... dix mille (10.000).