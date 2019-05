Marché Ramadan / Ziguinchor : L'oignon et la pomme de terre en hausse

En ce début de Ramadan, les produits et denrées de première nécessité comme l'oignon, la pomme de terre sont en hausse. Une situation que détaillants, grossistes et clients dénoncent et estiment que cette augmentation pouvaient être plutôt revue à la baisse. C'est pourquoi ils lancent un appel aux autorités pour trouver des solutions car les commerçants disent rencontrer des difficultés dans le transport des marchandises qu'ils achètent à Dakar.