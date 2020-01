Marche Nio lank : « Yoonu Askan Wi » de la partie.

Le mouvement "Nio lank, nio bagne" marche demain pour décrier l’arrestation et la détention depuis 30 jours maintenant de Guy Marius Sagna, Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr, mais aussi la hausse des factures d’électricité. Pour toutes ces raisons, YoonuAskan WI/ Mouvement pour l’Autonomie Populaire engage l’ensemble du peuple, dans la pluralité de ses composantes, à participer massivement à la manifestation pacifique de ce 10 janvier 2020 pour en faire un évènement de grande envergure, susceptible de contribuer à faire reculer davantage le régime anti-peuple de Macky Sall.



Cette manifestation devra, selon « YAW », constituer un baromètre important dans la lutte pour la défense, par le peuple lui-même, de ses intérêts fondamentaux, au plan social et économique, tout comme au plan des conquêtes démocratiques plus générales.