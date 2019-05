Marché Médina Baye : 4 cantines dévalisées par des malfaiteurs

Les commerçants du marché Médina Baye de Kaolack ont reçu la visite de malfaiteurs. En effet, 4 boutiques ont été dévalisées nuitamment par un groupe de malfrats.

Selon leurs propriétaires, les cambrioleurs ont emporté par devers eux d'importantes marchandises avant de prendre la tangente. De son côté, la police s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts et a procédé à l'ouverture d'une enquête.

Interpellés sur cette énième attaque, les vendeurs ont avant tout manifesté leur inquiétude face à cette insécurité galopante et invité plus tard les autorités administratives à éradiquer ce phénomène...