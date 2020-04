Marché Khelcom de Guédiawaye : Les revendications des délégués commerçants et les assurances du ministre Abdou Karim Fofana.

Après la fermeture du marché Khelcom de Guédiawaye, commune de Wakhinane Nimzatt, suite à la propagation de la maladie du Coronavirus, le ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a procédé à une visite des lieux pour s'enquérir de la situation dudit marché, en compagnie du préfet du département et du maire de la commune de Wakhinane Nimzatt.



Une occasion saisie par les délégués des commerçants pour exposer leurs doléances aux autorités. Des doléances liées aux problèmes d'assainissement et la construction de toilettes publiques.



Des revendications qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, d'autant plus que le ministre les a rassurés par rapport à la disposition de l'État du Sénégal à accompagner les collectivités territoriales pour une meilleure modernisation des marchés, à travers un programme qui leur est destiné...