Marché Kermel : Unacois Yessal plaide pour la prise en compte des commerçants dans le plan de résilience économique.

Lors d'une visite suivie d'une remise de masques aux commerçants du marché Kermel de Dakar, le président de l'Unacois Yessal, Cheikh Cissé, a plaidé pour la prise en compte des commerçants et ceux du marché Kermel dans le cadre du plan de résilience économique. "Nous invitons les autorités à mieux prendre en compte les commerçants, les soutenir surtout dans le cadre du plan de résilience économique", invite le président Cheikh Cissé, qui estime toujours que "les commerçants font partie des acteurs les plus touchés par la pandémie du Coronavirus". Lors de cette visite également, le président de l'Unacois Yessal a lancé l'opération "zéro cas de Covid-19 dans les marchés.

Une opération qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Une façon de sensibiliser les acteurs à veiller au respect strict des mesures barrières et d'hygiène...