Marché Gueule-tapée Case : Deux morts et trois blessés légers dans l’effondrement d’une dalle, le ministre du commerce annonce des mesures…

Deux morts et trois blessés légers, c'est le bilan de l’effondrement d’une dalle hier au marché Gueule-Tapée Case Bi, dans la commune de Patte d’Oie. La ministre du commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, qui s’est déportée sur les lieux du drame, annonce que l’État va accompagner les familles des victimes.



« Le ministère du commerce est venu voir, pour estimer les dégâts enregistrés. Il y a trois commerçants qui ont perdu une partie de leurs marchandises. Nous poursuivons les estimations pour voir comment les assister. Car à chaque fois qu’il y a ce genre d’événements, l’État appuie les victimes. C’est pourquoi naturellement, toutes les victimes seront assistées par l’État. C’est le lieu de compatir avec la commune », a souligné Aminata Assome Diatta.



Par ailleurs, la ministre du commerce et des PME estime que ce drame montre encore combien de fois, que le programme de modernisation des marchés est aussi important. C’est pourquoi les services compétents de l’État continueront le travail pour arriver à des marchés sûrs.



« Ce drame montre encore une fois la pertinence du programme de modernisation des marchés. Nous avons besoin de marchés sûrs. C’est pourquoi ce programme regroupe tous les acteurs, à savoir la protection civile, les communes et les commerçants. C’est un programme qui pourra apporter des solutions pour ces genres de difficultés... »