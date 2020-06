Marché Central de Kaolack : Les commerçants en mouvement pour exiger le curage des égouts.

Au marché central de Kaolack, la défectuosité du système de canalisation est telle que ce lieu de commerce est devenu presque impraticable.



Faute de curage depuis 2017, les égouts ont finalement déversé leur trop plein dans le marché créant ainsi une situation indescriptible avec notamment des eaux stagnantes et une odeur infecte qui parfume "Mbarou Or", "Mbarou Khartoum" et "Mbarou effets de toilette".



Ce matin, les commerçants sont montés au créneau pour exiger le curage des conduites d'eaux usées. "Depuis 2017, ces égouts n'ont pas été curés. C'est pourquoi, nous cohabitons avec les eaux usées qui plus est, l'eau des dernières pluies a rendu la situation innommable. Nous interpellons donc la mairie pour le nettoiement de cette canalisation et les autorités administratives pour le toilettage du marché tous les dimanches...