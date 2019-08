Marche / Bignona réclame un hôpital de niveau 2 et exige de Macky Sall le respect de ses promesses

"La plateforme de défense des intérêts de Bignona, veut que vous érigiez le district sanitaire de Bignona en hôpital de niveau 2. La superficie du département est de 5.295 Km2 pour une population de 325.408 en 2002, le département de Bignona est essentiellement rural et compte 19 communes dont 4 arrondissements et 310 villages. Il compte 3 districts sanitaires: Diouloulou, Thionk Essyl et Bignona. Celui de Bignona compte 37 postes de santé et 63 cases de santé pour une population de 150.415 habitants. Ces trois districts sanitaires ont connu un taux d'évacuation de 10.847.280 patients dans la période allant de 2015 à 2017 dans des conditions sanitaires déplorables"