Marche Aar Linu Bokk : « Que Macky Sall revoie sa copie! » (Barthélemy Dias)

Habitué au rendez-vous de protestation de la plateforme ‘’Aar Linu Bokk’’, l’opposant Barthélémy Dias s’est encore manifesté lors de la marche de ce vendredi 13 septembre aux allées du centenaire. Le pro khalifa est venu rejoindre le mouvement en compagnie de ses militants et sympathisants. Il ne se lasse pas de rappeler les motivations de la lutte. ‘’L’avenir du Sénégal motive notre démarche et même s’il n’y a que deux (2) citoyens engagés, nous viendrons pour échanger avec eux’’ a-t-il martelé avant d’interpeller le président de la République pour qu’il sache raison garder.

‘’Que Macky Sall revoie sa copie avant qu’il ne soit trop tard, nous ne pouvons pas épingler son frère cadet avec des preuves et qu’on nous dise qu’il cherche encore X’’ s’est-il exclamé...