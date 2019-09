Le leader de Pastef Ousmane Sonko a pris part à la marche de la plateforme Aar Linu Bokk de ce vendredi 13 septembre. Accompagné par des militants de son parti, il s’est exprimé devant les citoyens venus prendre part à la manifestation. Le patriote a livré une information de taille. ‘’J’ai appris ce matin à travers un article de African Intelligence qui dit que Kosmos a vendu les 30% qui lui restaient sur le gaz à une compagnie à Abu Dhabi’’ a-t-il renseigné.

Pour Sonko, la priorité du Sénégal n’est pas de désigner un chef d’opposition, la priorité c’est de restituer et sauvegarder les ressources du pays. Il a rassuré quant à la finalité de la lutte pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles. ‘’Ce combat nous allons le gagner, soyez rassurés, le mouvement est encore là vivant. La polémique persiste mais vous n’entendrez jamais une plainte contre ma personne’’, a confié Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef invite, cependant, le peuple sénégalais à s’impliquer car le devenir du pays est entre les mains des citoyens et non des hommes politiques. ‘’La jeunesse, les moins jeunes, les milieux professionnels, les syndicats, tous doivent se mobiliser. Ce qui n’est pas encore trop tard, c’est le fer de la Falémé, c’est les ressources sur le Zircon et il faut se battre pour recouvrer notre pétrole’’, a conclu l’ancien inspecteur des impôts et domaines.