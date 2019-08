Marche Aar Liniu Bok : « Nous ne pouvons abandonner ce combat pour des divertissements » (Simon)

Suite à l’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna et du journaliste Adama Gaye, le mouvement Aar Liniu Bok a organisé une marche pacifique pour répondre à ce qu’ils appellent une « bonne gouvernance des ressources naturelles du pays ». Présent lors de cette manifestation, le rappeur et co-fondateur de Y’en A Marre, Simon a dénoncé l’arrestation de Guy Marius Sagna comme étant “arbitraire“ et “injuste“. Ce n’est que par la suite qu’il appellera les sénégalais à se mobiliser et à lutter pour l’avenir du pays.