Marathon Dakar-Bamako contre les sanctions de la Cedeao : trois marcheurs bloqués à Kidira, le reste du groupe accueilli à Diboli.

À l’initiative de l’Association Marche Dakar-Thieytou, une vingtaine de sénégalais ont quitté Dakar le 16 février dernier pour rallier Bamako. À travers ce marathon de plus de 1.000 kilomètres, ils veulent exprimer leur opposition aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest contre le Mali. Mais leur progression vers la capitale malienne a connu des perturbations.



Arrivé ce mardi 8 mars à Kidira après 20 jours de marche et des escales d’une journée dans au moins 6 grandes villes du Sénégal, le groupe s’est posé dans une maison de cette ville frontalière du Mali.



Selon le témoignage de l’un des marcheurs recueillis par Dakaractu, ils ont été entendus par le Commandant de Brigade de la gendarmerie qui tenait à savoir les raisons de leur démarche. « Mais c’est au cours de 20 heures qu’on a appris que le dispositif a été renforcé pour nous empêcher de progresser vers Bamako », confie notre interlocuteur.

Sentant l’étau se resserrer autour d’eux, les marcheurs se seraient organisés pour traverser la frontière à compte goutte. Une stratégie qui a réussi puisque 16 d’entre eux dont trois femmes ont foulé le sol malien et se trouvent actuellement à Diboli.



Cependant, trois membres du groupe ont été arrêtés ce mercredi 9 mars vers 7 heures du matin par la gendarmerie. De sources sûres, il nous revient qu'il ne s'agit que d'une procédure de renseignement et rien de plus.

Dans tous les cas, les 16 autres randonneurs qui poursuivent le marathon affirment avoir été bien accueillis par les populations maliennes et les autorités. Cet accueil est retransmis en direct sur les réseaux sociaux par des comptes maliens.

Rappelons que le Sénégal fait partie des pays de la Cedeao qui ont fermé leur frontière avec le Mali, conformément aux injonctions de l’organisation sous-régionale, en réponse à l’absence de volonté des autorités de la transition d’organiser des élections dans un délai raisonnable.