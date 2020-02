La 9e édition des « 10 km de Saint-Louis » s'est tenue ce samedi 22 décembre au stade Mawade. Initiée par la Ligue d’athlétisme de Saint-Louis, ce marathon fait désormais partie des grands rendez-vous sportifs de la région. L’activité a été lancée par le président de la fédération d'athlétisme, El hadji Amadou Dia Ba, en présence de Amara Traoré président de la Linguère de Saint-Louis entre autres personnalités.







Plusieurs catégories étaient en lice sur la piste de course, des cadets, aux amateurs, en passant par le mouvement handisport et les vétérans, tous ont chaussé les baskets. Cette édition 2020 a été remportée par Christian Manga (Vice champion d'Afrique) qui a bouclé les 10 kilomètres en un peu moins de 30 minutes, suivi de très près par son challenger d'Abdoulaye Mbaye, finalement classé deuxième et d'Abdou Aziz Diop qui a complété le podium. Une bonne préparation pour ces athlètes en vue des championnats régionaux et des qualificatifs pour les prochains Jeux Olympique Tokyo 2020.