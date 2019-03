Marathon 2019 : EIFFAGE et L'ANPS signent une convention de partenariat de 2 millions de FCFA

L'association nationale de la presse sportive (ANPS) et le groupe EIFFAGE ont paraphé une convention de partenariat ce mardi 26 mars 2019, au siège de la sénégalaise de l'automobile.

En perspective du grand marathon EIFFAGE 2019 prévu le 14 avril 2019, il s'agit là d'associer la presse sportive à cet événement qui se veut innovant et pérenne. Pas moins de deux millions de FCFA ont été alloués à l'ANPS en guise de soutien. D'ailleurs, le président Abdoulaye Thiam s'est dit satisfait de cet accord de partenariat. Non sans manquer d'appeler l'État et les partenaires privés à davantage les accompagner dans leur mission de service public.