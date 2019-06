Maram Sall : « Il faut des moyens d'accompagnement pour booster l'élevage et l'agriculture à Dahra Djolof »

Dahra Djolof qui est une zone sylvo pastorale est freinée dans son développement par un manque criard de moyens pour booster son élevage et son agriculture. Selon Maram Sall, candidat à la mairie, la zone ne produit plus assez de lait ou de viande de qualité comme elle le faisait de par le passé. Les éleveurs sont tout bonnement confrontés à des problèmes de moyens pour la transformation et la conservation, ce qui n'aide pas a éradiquer la pauvreté dans les localités de Dahra.