Mara Diop (conseiller municipal à Ndindy) : « Nous qui sommes dans les régions, avons aussi besoin d'électricité comme vous de Dakar »

Pour Mara Diop, conseiller municipal à Ndindy, (commune rurale dans la région de Diourbel), "certaines personnes pensent que les populations qui vivent dans leurs localités sont les seules à mériter d'avoir de l'électricité et que les efforts du gouvernement devraient exclusivement être orientés à satisfaire leurs souhaits."



Le jeune leader politique (Président du conseil d'arrondissement de la jeunesse de Ndindy, trésorier du conseil de la jeunesse du Sénégal, délégué au niveau du comité exécutif du comité national de la jeunesse) de déplorer cette vague de manifestations qui, selon lui, traduit une mauvaise foi de l'opposition.



"Ces marches sont inexplicables et cachent une irresponsabilité des manifestants. C'est un plan hideux de déstabilisation de notre pays. En effet, depuis la réélection de ce dernier, ces hommes politiques digèrent mal le nouveau contrat de confiance renouvelé par le peuple sénégalais au Président Sall. Il est inadmissible dans un pays normal que l'on tienne des manifestations à tout bout de champ. Pensent-ils que les populations rurales ne devraient guère, elles aussi, bénéficier de l'électricité ?"





Mara Diop de prendre aussi position pour les commerçants. "Nous sommes en fin d'année et nos parents commerçants n'ont que ces moments précieux pour écouler leurs marchandises. La place de l'indépendance est remplie de boutiques, d'entreprises qui ont besoin de tranquillité pour travailler..."