Mara Diop ( Apr-Ndindy) : ' Un choix autre que Dame Diop pour la région de Diourbel aurait été approximatif et même mal indiqué '

'' Un choix porté sur une personne autre que Dame Diop n'aurait pas été raisonnable pour représenter Diourbel dans ce gouvernement. '' L'avis est de Ousmane Mara Diop, responsable des jeunes au sein de l'Apr, trésorier national du Conseil de la Jeunesse et conseiller municipal à Ndindy. Câblant Dakaractu, Mara Diop décrit le nouveau ministre de l'Emploi comme étant l'un des premiers collaborateurs du Président Sall dans la région de Diourbel.



'' Il a été des premiers combats. Il participa aux combats intermédiaires et il sera d'attaque pour prendre part aux derniers combats. Il a su symboliser l'Apr comme personne et il a été efficace à tous les postes de responsabilité où il a été nommé. Par conséquent, le choix du Président Macky Sall a été pertinent ''. Mara Diop d'inviter toutes les populations de la région de venir lui prêter main forte pour lui permettre de réussir sa mission...