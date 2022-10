Maouloud 2022 : La ministre de la santé et de l'action sociale déploie un important dispositif à Kaolack.

La ministre de la santé et de l'action sociale a effectué ce jeudi un déplacement à Kaolack pour évaluer le dispositif en terme de prévention et de promotion de la santé.



Marie Khémesse Ngom s'est rendue au niveau des différents foyers religieux du Saloum dont Médina Baye.



Hormis la prévention et la prise en charge des pèlerins, la surveillance épidémiologique sera renforcée en incluant des activités d'ordre hygiénique telles la désinfection, la surveillance des camions de vidange, le traitement des eaux usées et la mise en place de postes médicaux avancés.



Les autres structures sanitaires sont également mobilisées à savoir l'hôpital régional de Kaolack, les centres et les postes de santé, les structures privés etc...