Maouloud 2019 : L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane la "béante plaie" d'Abdoulaye Diouf Sarr.

À moins de deux semaines du Maouloud 2019, célébrant la naissance du prophète Mohamed (PSL), la sainte ville de Tivaouane s'apprête à accueillir des milliers de fidèles. En prélude à cette grande fête de la confrérie Tidiane, le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, s'est rendu à l'hôpital Mame Abou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane pour réceptionner le nouveau scanner, un container offert par des bonnes volontés et une ambulance offerte par Baba Diao Itoc. Seulement, en faisant le déplacement dans la sainte ville de Tivaouane, le ministre de la santé et de l'action sociale était loin de se douter que le Khalife Général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour allait lui soumettre un paquet de doléances. D'après lui, " nous voulons le minimum pour l'hôpital; l'affectation de médecins; des orthopédistes; des pédiatres; une voiture pour la directrice; des voitures de liaisons; l'augmentation de la subvention; des recrutements afin que le niveau 1 de l'hôpital soit amené à un niveau 3".