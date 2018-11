Maouloud 2018 à Mpal : La famille de El Hadj Mame Rawane Ngom satisfaite du bon déroulement de l’évènement

Le porte-parole de la sainte famille de Mame Rawane Ngom de Mpal, Serigne Bachir Ngom, a encore plaidé, à l'occasion du Gamou, pour la mobilisation de toutes les énergies en vue de développer notre pays dans une paix durable. Il a attiré l’attention des nombreux fidèles musulmans et autres talibés de Mame Rawane Ngom, sur la nécessité d’entretenir de bonnes relations entre frères musulmans, de rééduquer nos enfants dans la modestie, la piété, l’humilité. Serigne Bachir Ngom en dehors des recommandations divines, a axé son entretien sur 9 points instructifs que chaque musulman doit impérativement savoir pour être proche du Tout Puissant.

Il est aussi revenu sur le rôle que le saint homme a toujours joué pour l’expansion de l’islam dans le pays, particulièrement dans le département de Saint-Louis où El Hadj Mame Rawane Ngom a implanté deux mosquées, la première à Saint-Louis et la seconde dans la ville sainte de Mpal.



Au nom du nouveau Khalife, El Hadj Serigne Lamine Ngom, le porte-parole Serigne Bachir Ngom est aussi revenu largement sur l’éducation des jeunes, la nécessité de développer la mystique du travail bien fait, d’un retour à Dieu, Le Tout Puissant, Le Clément et Le Miséricordieux.

En présence du gouverneur Alioune Aïdara Niang, du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, du Directeur Général de la Sonees, Charles Fall, de l’ex Directeur Général du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), Ibrahima Diao, des chefs de service régionaux et départementaux de l’administration déconcentrée, et de plusieurs autres autorités administratives, municipales, coutumières et religieuses, Serigne Ngagne Ngom, au nom du l'actuel Khalife de Mpal, a rendu un vibrant hommage au président Macky Sall et à l'ensemble du gouvernement, pour les dispositions prises par ces derniers pour une réussite de l’évènement à tous les niveaux (vivres, eau, électricité et sécurité) pour permettre un bon séjour aux fidèles.

Auparavant, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Mansour Faye, a souligné l’importance que le chef de l'État accorde au Gamou annuel de la ville natale de Mame Rawane Ngom, qui fut un grand disciple de Seydi El Hadj Malick Sy.