Maodo Malick Mbaye sur le ‘Prix Macky Sall' pour le dialogue en Afrique : « Nous avons de la crédibilité... C'est une victoire pour le Sénégal »

El Hadji Malick Mbaye, le représentant du Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Développement (CIRID), s'est félicité des progrès réalisés et surtout de la notoriété et de la crédibilité engrangée par le "Prix Macky Sall" pour le dialogue en Afrique. Créé en 2016, ce prix qui récompense les acteurs de paix et de développement durable sur le continent noir, a connu son deuxième lauréat en la personne de "Mama Ngina", la lauréate de 2019, ancienne Première Dame du Kenya. Pour Maodo Malick Mbaye, ce prix et ce qu'il représente constitue une chance et un motif de fierté pour le Sénégal.