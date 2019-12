Maodo Malick Mbaye sur France24 : « La France doit intégrer la socioculturalité Africaine dans son partenariat avec notre continent »

Invité de la chaine d’informations France 24, El Hadji Malick MBAYE, Représentant du CIRID en Afrique de l’Ouest et du Centre a appelé la France à prendre en compte la socioculturalité dans ses relations avec les pays africains. L’entretien a eu lieu dans un contexte marqué par l’annonce, par le Président ivoirien, de la disparition en 2020 du franc CFA au profit de l’ECO, avec comme réformes majeures, outre le changement de dénomination, l'arrêt de la centralisation de 50 % des réserves au Trésor français et la fin de la représentation française au sein des instances de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



M. MBAYE a, en outre salué le leadrership du Président Macky SALL, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et la consolidation du dialogue en Afrique et dans le monde.