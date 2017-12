Maodo Malick Mbaye, représentant CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre: "Si nos jeunes n'ont plus d'espoir..."

Le Centre indépendance de Recherches et d'Initiatives pour le dialogue (CIRID) a organisé cet après midi un panel de haut niveau sur le theme Dynamiques de dialogues en Afrique: l'exemple du Sénégal et du Maroc. Une rencontre à laquelle ont participé des professeurs sénégalais et marocains. C'est dire que les échanges ont été fructueux. A l'issue des discussions, le représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, en l'occurence Maodo Malick Mbaye a tiré la sonnette d'alarme sur la place qui doit accordée aux jeunes en Afrique mais il est aussi revenu sur les spécifiés de la rencontre.