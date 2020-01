Maodo Malick Mbaye Membre de la conférence des leaders de BBY : « En vérité la question du 3eme mandat n'obséde qu'une poignée d'impatients rodant autour du Président »

Quel commentaire faites-vous des propos du chef de l'Etat concernant son éventuelle participation à l'élection présidentielle de 2024 ?







L'argument du Président Macky Sall consistant à ne dire NI OUI, NI NON au sujet d'un autre quinquennat est acceptable, compréhensible et même défendable car ce débat n'intéresse ni le paysan préoccupé à évacuer sa production agricole encore moins l'habitant de Maka Diama ou de Gatty Ngaraf obsédé par le parachèvement du PUDC et du programme d’électrification rurale.



Je n’ai même pas noté l'opposition politique s'intéresser au débat relatif à un nouveau quinquennat du Président en exercice.







En vérité, ce sont des camarades institutionnellement bien positionnés dans l'appareil du régime de Macky Sall qui alimentent ce débat qui hante le sommeil d' une poignée d'ambitieux et d'impatients croyant que leur heure a sonné et que l'ère Macky Sall est révolue. Mais c'est mal connaître celui à qui ils ont affaire. Macky Sall sait TOUT mais LAISSE FAIRE. C'est un homme flegmatique, allergique au chantage et insensible à la pression mais également doté d'une capacité de résilience hors norme.







Nous devons nous convaincre qu'auprès du Président Sall aucune position n'est définitivement acquise.







Ne croyez-vous pas que ceux de votre camp qui ont l'ambition de succéder à Macky Sall sont dans leur droit ?







L'ambition est consubstantielle à la nature humaine qui plus est en politique.



Cependant l'ambition n'exclut pas la loyauté, d'où la nécessité d'accomplir primordialement ses charges avant d'élaborer ses plans et d'inscrire son action dans un futur.



Pour l'heure, nous devons faire preuve d'engagement sincère et de loyauté absolue et sans calcul afin d'accompagner le Président pour qu’il achève son mandat avec succès, à la satisfaction totale des populations.







Le constat est que le Président Sall tient bien le pays et coiffe bien sa majorité. Aucune parcelle d'autorité n'échappe à son contrôle. Et c'est rassurant, même si politiquement, Macky Sall est entouré mais pas épaulé et il en est bien conscient. Son coefficient personnel lui confère une majorité sociologique et politique incontestable.







On dirait que le Président Macky Sall est devenu accro au pouvoir c'est pourquoi il est allergique au débat sur sa succession. N'est-ce pas vrai ?







Le Président Macky Sall a un rapport normal et correct avec le pouvoir sans aucun excès perceptible. Cela dit, l'homme a un sens élevé de la responsabilité. C’est pourquoi il accomplit avec ferveur la mission confiée par le peuple sénégalais.







Dans cet ordre d'idées, je peux vous faire la confidence suivante " Le Président Macky Sall était prêt a démissionner de la tête du pays au lendemain du référendum de 2016 si le oui n'avait pas franchi la barre des 60% ". Ce qui est contraire au reflexe d'un accro au pouvoir.











(SOURCE VOX POPULI du 07 janvier 2020).