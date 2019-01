Maodo Malick Mbaye “ Le CIRID est fier de la RDC

Le Centre Indépendant de Recherches et d'initiatives pour le Dialogue ( CIRID), une institution bénéficiant d'un statut consultatif auprès des Nations-Unies et basée à Genève a pris part à Kinshasa le jeudi 24 janvier 2019 à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau Président, son excellence Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO par la Cour Constitutionnelle de la Rd /Congo. Le CIRID y était représenté par Monsieur El Hadji Malick Mbaye, comme invité spécial du Président élu.



En marge de cette cérémonie, Monsieur le Représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre a successivement été reçu par les personnalités suivantes:







1- Rencontre avec l'opposant Monsieur Martin FAYULU avec qui il a eu des échanges approfondis



2- Bref échange avec le Président sortant son Excellence Joseph KABILA







3- Discussion avec le facilitateur du premier dialogue de la cité de l'O.U.A., Monsieur Edem KODJO.



3 - Audience par son excellence Monsieur le Président Félix TSHISEKEDI.



4-



Le CIRID salue cette première alternance électorale, pacifique et démocratique intervenue en RDC et rend un vibrant hommage au Président sortant JOSEPH KABILA KABANGE qui est le principal artisan du processus de transfert pacifique du pouvoir en ayant respecté la constitution de la RD/Congo. Par son attitude, le Président Kabila vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de son pays et du Continent africain .





Le CIRID estime que " le Président Joseph KABILA mérite tous les honneurs" .



Par ailleurs, le Représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest a félicité le Président Felix TSHISEKEDI pour sa brillante et belle victoire et salue avec fierté le discours et la posture du Chef de l'État nouvellement élu qui se veut " le Président de tous les congolais sans distinction de race , d'ethnie ou de parti politique" .





Le CIRID s'engage à mettre toute son énergie et son expertise au service du Président Tshisekedi dans son vaste et noble chantier de "réconciliation nationale du Congo"...