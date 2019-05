Maodo Malick Mbaye : « Que le Président, Macky Sall nous aide à oublier les chantiers de Thiès et qu'il règle définitivement la question des Chemins de Fer, car il le peut »

C'est un plaidoyer digne du nom que le directeur général de l'agence nationale de la maison de l'outil (Anamo), Maodo Malick Mbaye a fait à l'endroit de la cité du rail.

"Que le Président, Macky Sall nous aide à oublier les chantiers de Thiès! Qu'il règle définitivement la question des Chemins de Fer car, il le peut", a lancé Maodo Malick Mbaye en marge du "Sargal" organisé par les femmes du Benno Bokk Yaakar (Bby) en l'honneur du ministre de l'économie numérique et des télécommunications par ailleurs porte-parole du gouvernement, Ndèye Ticket Ndiaye Diop. Cette énième invite en dit beaucoup sur la "conception politique thiessoise" qu'uniquement des réalisations infrastructurelles palpables peuvent changer, si on se réfère aux propos du Dg de l'Anam. Qui poursuit : "La capitale, Dakar est très proche de Thiès. Le Président, Macky Sall doit se rapprocher davantage de ses sympathisants apéristes thiessois. Et, qu'il vienne présenter ses sincères condoléances à nos morts!"