Mansour Sy Djamil à Cheikh O. Hane : « Il nous faut nous réapproprier de notre écriture pour avoir un enseignement de qualité... »

C'est une proposition faite par le député Mansour Sy Djamil au cours des échanges entre les parlementaires et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.



« L'université est un lieu par excellence qui contribue à la formation et à la socialisation de l'élite de demain ». C'est dans ce sens qu'interviendra le député Mansour Sy Djamil pour soutenir que : « l'université du Sénégal doit s'engager dans son écriture ». Il soutient en plus que « la pertinence d'une élaboration donnée dépend de la fiabilité des informations à la base, et cela, y'a que l'université qui peut régler ce problème » avança t-il.

Ainsi, le parlementaire demandera de l'engagement dans l'écriture de l'histoire du Sénégal.



Parmi les questions essentielles également soulevées par le député Mansour Sy Djamil, cette vision que le pays doit se tourner vers « l'insertion des étudiants en Médecine, contextuellement dans les causes qui peuvent émaner des hydraucarbures. Il appelle ainsi le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à faire des efforts dans ce sens »