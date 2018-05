Mansour Nalla BA retrouvé mort dans un parc forestier en RDC : Le Sénégal condamne et demande l’ouverture d’une enquête impartiale

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appris, avec tristesse et consternation, le décès de notre compatriote Mansour Nalla BA en République Démocratique du Congo (RDC).Son corps a été retrouvé le vendredi 04 Mai au matin, dans un parc forestier, du quartier de Diata.

Le Gouvernement du Sénégal condamne énergiquement ce meurtre et demande qu’une enquête impartiale soit ouverte pour déterminer les causes et circonstances de la mort de notre compatriote.

Notre Ambassadeur en RDC, qui suit le dossier, s’occupe du rapatriement du corps au Sénégal.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement présente ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie en République Démocratique du Congo (RDC).

Fait à Dakar, le 05 Mai 2018