Mansour Kama au forum de affaires sénégalo-turc : « La balance commerciale entre les deux pays est déficitaire. Le volume d'échanges n’a pas excédé les 250 millions de dollars »

Mansour Kama, qui s’exprimait lors du Forum Sénégalo-turc qui réunit le patronat sénégalais et plus de 150 chefs d’entreprise turcs, a demandé au Président des deux pays de travailler à résorber un gap important. Celui des échanges qui selon lui est déficitaire.

« Cette séance a permis à bon nombre de chefs d’entreprise de se retrouver, et c’est un pas significatif dans la coopération Turco-sénégalaise. Votre venue nous incite à croire que vous allez contribuer à résorber un gap important dans le cadre de nos échanges. La balance commerciale entre les deux pays est déficitaire. Le volume échangé n’a pas excédé 250 millions de dollars. Il faut travailler pour rattraper cela, Nombre de produits peuvent trouver des marchés en Turquie et vice versa. Un forum de cette nature nous permet de faire avancer les deux pays dans la bonne direction » a-t-il notamment dit.