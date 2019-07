Mansour Faye sur la CMU : " Il y a des surfacturations par rapport à certaines prestations…"

Lors d'un Comité Régional de Développement(CRD), le ministre du Développement communautaire de l'Equité sociale et territoriale, a fait savoir qu'il est arrivé à l'évaluation de la couverture maladie universelle (CMU), après les prestations qui ont été faites sur toute l'étendue du territoire national. " Si l'on dissèque la dette de la CMU, nous allons nous rendre compte qu'il y a des améliorations qui sont tout à fait possibles. Et pour la facturation, certaines ne sont pas appropriées. En tout cas, il y a des surfacturations par rapport à certaines prestations et l'évaluation nous permettra de voir les corrections à faire..."