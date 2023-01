Mansour Faye, ministre des transports : « Le maslaha ne sera plus toléré sur les routes! »

Le ministre des Transports terrestres s'est rendu au lieu où s'est produit le terrible accident sur la route de Tamba. Sur place, Mansour Faye a constaté les dégâts de cette collision mortelle qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes.

Après avoir fait le constat de visu, sa première réaction a été la suivante : "Ce qui s’est produit ce dimanche est douloureux. C'est la première fois que le Sénégal enregistre un tel bilan dans un accident de la circulation. C’est le lieu de présenter mes condoléances aux familles des victimes et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés." Le ministre témoigne ainsi toute son indignation et manifeste sa compassion aux victimes et à leurs familles.



Cependant, il souligne : " ce qui est important, c’est que le président de la République a annoncé un conseil interministériel demain. Et j’ose espérer que des mesures fortes sortirons de ce conseil. Parce qu’il nous faut des mesures fortes dont l’application constitue une solution définitive", rembobine Mansour Faye. Selon le ministre, ce sont deux bus appelés horaires qui sont entrés en collision aux environs de 3h du matin. « C’est le pneu d’un des bus qui a explosé. Et malheureusement, le chauffeur a perdu le contrôle du volant et a heurté l’autre qui venait en sens contraire. Il y avait certainement excès de vitesse. Le président est en route avec le Premier ministre pour s’enquérir de la situation... »



Le ministre n'a pas manqué de s'adresser aux acteurs du secteur des transports. « Il faut que les acteurs du secteur du transport sachent respecter les recommandations de l’État. Sur 100 accidents de la circulation, les 80 se produisent la nuit. C’est le manque d’éducation routière qui est indexé. Dans ce cas, il faut revoir les horaires d’ouverture et de fermeture des gares routières. Les gares privées doivent être encadrées pour le respect des consignes routières », note le ministre qui promet que le maslaha ne sera plus toléré. Une décision que les forces de sécurité et de défense appliqueront rigoureusement...