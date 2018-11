Mansour Faye liquide définitivement la SDE

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye était à l’Assemblée nationale hier, dimanche 25 novembre, pour défendre le budget de son département. Devant les députés, il a justifié le bon choix de Suez qui a remporté le contrat d’affermage. « Le choix de Suez, c’est pour donner à l’Etat du Sénégal sa légitimité. Il était minoritaire dans la Sde avec 5% des actions si Suez est maintenue l’Etat aura 25% des actions. Mieux, la SDE sera liquidée », a-t-il déclaré, dans les colonnes de Sud Quotidien.



Toutefois, Mansour Faye a tenu à préciser que dans le cadre de la seconde génération de la réforme tous les emplois permanents seront préservés y compris celui du directeur général mais en tant qu’agent.



En plus, confie le ministre, les intérêts du Sénégal seront préservés et le capital va passer de 3 à 4 milliards». Quant à l’actionnariat, il sera ainsi reparti : 25% État du Sénégal, 25% pour le privé national, 5% pour les travailleurs et 45% pour l’entreprise attributaire du marché.

Enfin, le ministre précise que quel que soit l’attributaire définitif, le prix de l’eau va indéniablement baisser au Sénégal».