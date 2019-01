Mansour Faye face aux CESE : « Keur Momar Sarr sera livrée … L’assainissement était le parent pauvre, mais nous allons réduire le gap en terme d’accès »

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Mr Mansour Faye, a fait face ce jour, aux membres du Conseil économique social et environnemental, sur le thème : “ Quelles stratégies pour la promotion d’un réseau hydrographique national et l’approvisionnement durable du pays en eau potable de qualité? ”



Soucieux des préoccupations des citoyens et constatant que notre pays peine toujours à mobiliser ses ressources en eau, les conseillers ont décidé de réfléchir sur ce thème pour proposer des solutions efficaces visant à assurer un approvisionnement durable en eau potable de qualité, sachant que l’étude de ce thème vient en complément de l’avis n°2016-05 du 07 novembre 2016.



Le ministre, après avoir écouté différentes interventions au regard de l’ensemble des recommandations, a assuré le renforcement du dispositif en eau de surface des terroirs ruraux afin de contribuer à l’émergence de pôles de développement régionaux et locaux, pour l’assainissement qui était le parent pauvre. Mr le ministre d'assurer que le gap sera réduit …