Mansour Faye à l’issue du conclave avec les transporteurs : « Nous osons espérer que leur décision finale sera la levée de leur mot d’ordre… »

À l’issue du conclave de plus de cinq heures d’horloge entre le cadre unitaire des syndicats des transports routiers et les ministères concernés, aucune décision n’a encore été prise pour la levée du mot d’ordre de grève. En effet, selon Mansour Faye qui s’est présenté devant la presse à la fin de cette séance, les syndicalistes ont demandé un retour au niveau de la base pour prendre la décision qui s’impose. « Nous espérons vivement que ce sera la levée du mot d’ordre », a dit le ministre des transports qui assure que le Gouvernement a pris des actes forts avec un décret qui autorise les ministres en charge des finances, celui des forces armées, celui de l’environnement ou encore celui des transports terrestres, à composer des brigades mixtes pour les contrôles routiers comme l’a annoncé Dakaractu ce matin.

Seule la police nationale est exclusivement autorisée à effectuer des contrôles routiers à Kaffrine et à Tambacounda...