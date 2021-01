Mansour Faye à Daga Diakhaté : « C'est un véhicule de transport en commun de 19 places qui était à 32 passagers... Nous allons vers le retrait de la licence d'exploitation du transporteur si toutefois le surnombre est constaté... »

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, s'est rendu cet après-midi sur les lieux de l'accident qui s'est produit ce matin à Daga Diakhaté (commune de Ngathie Nawoudé).



Mansour Faye a ainsi annoncé des sanctions contre les propriétaires des véhicules qui ne respectent pas la limitation des places. " La cause, c'est un facteur humain. Et cela appelle de notre part, de regarder un peu quelles sont les mesures à prendre en terme de sensibilisation, mais aussi en terme de sanctions. Aujourd'hui, un véhicule en surnombre est sanctionné à travers le code de la route, qui peut amener non seulement le retrait du permis, mais aussi des sanctions pécuniaires. Malheureusement, l'imprudence des chauffeurs reste toujours de mise. Donc, ce que nous allons prendre comme mesure, en tant que ministre des infrastructures, c'est d'aller jusqu'à pouvoir retirer la licence d'exploitation du transporteur si toutefois les surnombres sont constatés au niveau des véhicules..."



Le ministre des transports terrestres de regretter le comportement de certains usagers de la route. "Le constat, il est là. C'est un véhicule de transport de passagers en surnombre. Je rappelle que c'est un véhicule qui a une autorisation de 19 places, qui était à 32 passagers et qui effectuait un dépassement hasardeux..."



À noter que le bilan fait maintenant état de 09 morts...