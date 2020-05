Mansour Faye : "La transparence a prévalu dans le choix des bénéficiaires de l’aide alimentaire"

Les ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence ont été ‘’choisis dans les règles de l’art et dans la plus grande transparence’’, a assuré le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye.



Cette sélection a été rendue possible "grâce au travail accompli par l’administration territoriale, les comités régionaux de pilotage et de validation et de contrôle, sous la supervision des gouverneurs de région’’, a-t-il dit.



Tout le processus a été accompagné par notamment les commandants des zones militaires, les commandants des légions de gendarmerie, a-t-il dit.



Lançant à Médina Diathbé la distribution de l’aide alimentaire d’urgence destinée aux ménages vulnérables du département de Podor (Nord), il a souligné que le résultat obtenu l’a été "grâce à un processus transparent’’.



Il précise que pour cette aide, 65.104 ménages sont ciblés dans la région de Saint-Louis. ‘’Le département de Podor dispose d’un quota assez important, avec environ 43 pour cent des ménages bénéficiaires de l’appui alimentaire’’, a-t-il indiqué.



Selon lui, cela s’explique par le fait que le département de Podor est le vaste de la région.



Il a annoncé que cette aide "sera étendue à 100.000 autres ménages, soit un total de 1,100 million ménages’’ à travers le pays.



Il ajouté qu’il est aussi prévu d’intégré les bénéficiaires de la carte d’égalité des chances ne figurant pas sur le Registre national unique (RNU). Il en sera aussi ainsi pour les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ’’ne figurant plus’’ sur ce registre, ainsi que pour les neuf villages de reclassement du pays.



Il dit avoir demandé aux gouverneurs des régions de "mener avec diligence les activités de distribution des kits alimentaires’’. Il s’agit, a-t-il dit, de "permettre aux populations de les recevoir dans les meilleurs délais’’.



Il dit souhaiter que "d’ici 15 jours, ces opérations de distribution soient terminées partout’’ dans le pays.



La cérémonie a noté, entre autres, la présence du gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aîdara Niang, de l’administration territoriale, des maires du département de Podor.