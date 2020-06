Mansour Faye : « Je ne me laisse pas divertir par les futures joutes électorales »

« Vous savez, pour le moment les futures joutes électorales ne sont pas encore à l’ordre du jour. Les Domou Ndar m’ont investi de leur confiance comme Maire depuis juillet 2014. J’y consacre beaucoup d’énergie », a indiqué l'édile, par ailleurs, ministre du développement communautaire, dans un entretien paru dans Kritik.



Moansour Faye, dit-il, ne veut pas trop se laisser divertir par des préoccupations électorales. « C'est une lourde charge et un sacerdoce. Je ne me laisse pas divertir. Quelle que soit l’origine. Je n’en ai pas le temps. À l’échéance ces mêmes saint-louisiens apprécieront », estime-t-il.



Aux yeux de Mansour Faye, le Sénégal est « un pays de rumeurs », qui « marche bien ». « Le gouvernement fait un excellent travail. C’est ça ma conviction. Je rappelle que, aujourd’hui, le Président bénéficie plus que jamais de la confiance des populations », a-t-il affirmé...