Mansour Faye : « Aucun arrêté n’est pris pour le transport interurbain »

Revenant sur les déplacements inter urbains en période de couvre-feu, le ministre des Transports, du désenclavement et des Infrastructures se veut clair.



« Il y aura des mesures qui seront prises au fur et à mesure. Et concernant le transport interurbain, à l’heure où je vous parle, aucun arrêté n’est pris et nous aurons l’occasion d’en discuter et quand cela s’imposera, des mesures seront prises à cet effet », souligne le ministre.