Manque d’infrastructures de base : Le collectif de « la Sicap Keur Massar » dénonce l’arnaque de la SICAP S.A

Toutes les promesses que la société SICAP S.A avaient formulées pour vendre des terrains à la cité Sicap Keur Massar de Sangalkam s’avèrent être du vent selon les résidents. Ces derniers, propriétaires des villas et terrains de la Sicap Keur Massar qui se sont constitués en collectif, dénoncent ce qu’ils appellent de l’arnaque de la société vis-à-vis des clients depuis maintenant 13 ans.



L’histoire débute en 2006 lorsque les terrains objet du litige sont mis en vente avec des promesses d’accompagnement comme des routes bitumées, en plus d’un réseau électrique. Des acquéreurs se sont manifestés par la suite et ont acquis leur terrain en 2013. Mais voilà six longues années que rien n’a été fait. Le constat est le même, aucun aménagement n’a été apporté dans les contours des terrains.



Selon notre interlocuteur Samba Sy, la cité est enclavée, les voitures roulent sur des pistes. Il n’y a pas de marché encore moins de dispensaire. Et pas d’électricité jusqu’à présent. Selon lui toujours, même le nom du site révèle être de l’arnaque, rouspète-t-il, puisque très loin de Keur Massar.



Selon lui toujours, des négociations avaient été entamées le 3 juillet 2019 avec la Direction technique et le Secrétaire Général au siège de la SICAP.SA, mais aucun avancement des travaux n’a été noté et pourtant des promesses ont été formulées, renseigne-t-il. Face à cette situation, l’ensemble des résidents et propriétaires des villas et terrains de la Sicap Keur Massar ont pris l’engagement d’engager la bataille pour l’électrification complète et définitive du site. Ces habitants qui ne veulent plus de promesses non respectées exigent aussi le respect des engagements pour la viabilisation totale du site et le droit de disposer de leur titre foncier. Un point de presse est annoncé ce samedi pour entamer le bras de fer avec la SICAP S.A