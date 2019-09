Manque d'infrastructures à Jaxaay : La population menace de battre le macadam dans les prochains jours

Ce qui se passe dans la commune de Jaxaay est inadmissible, dixit le coordonnateur de la plateforme des jeunes pour l’émergence. Selon Boubacar Touré, on assiste à une véritable non assistance de personnes vivant dans cette commune.



Une commune qui manque de tout." Depuis qu'il est au pouvoir, le président Macky Sall n'a rien fait dans cette commune. Il refuse l’achèvement de l'hôpital que son prédécesseur avait débuté pour les sinistrés de jaxaay, il n'a construit aucune route dans cette localité depuis qu'il est à la tête de ce pays, occasionnant des difficultés énormes aux automobilistes qui vivent l'enfer avant d’accéder à la localité. Le Président Macky Sall ne fait aucun effort pour l'éclairage public surtout que la majeure partie des gens qui assurent sa protection habite à la cité gendarmerie qui fait partie de la commune.



Nous sommes des citoyens qui paient leurs impôts et avons le droit comme les autres localités de vivre décemment." Le coordonnateur qui rappelle que la situation a assez duré, menace qu'ils ne vont plus accepter de vivre continuellement ce calvaire. Des marches sont prévues prochainement pour alerter sur ce mépris dont l'État fait montre à l'endroit de cette population de Keur Massar...