Manque d'eau aux Parcelles Assainies : Le collectif des apéristes Parcellois dénonce et interpelle Sen'eau et le chef de l'État.

Le collectif des apéristes Parcellois pour l'émergence a alerté sur la situation difficile que connaît leur commune en terme de manque d'eau. Lors d'une conférence de presse sur la question, les alliés du pouvoir en place dénoncent l'incapacité de Sen'eau à fournir de l'eau à ses populations et invite le chef de l'État à s'auto saisir.

"Nous avons d'énormes problèmes liés au manque d'eau. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, car en 2017 lors des dernières législatives, le ministre de l'hydraulique d'alors Mansour Faye avait inauguré deux forages au niveau des Parcelles Assainies. Et depuis lors, ça fait trois ans que la situation va toujours de mal en pis. Alors que la population augmente chaque jour au niveau des Parcelles Assainies. C'est pourquoi nous interpellons les autorités du pays, le chef de l'État au plus au haut niveau, afin que soit réglé définitivement ce problème qui indispose les populations", souligne Bocar Ndiongue, le coordinateur du Collectif des apéristes Parcellois pour l'émergence...