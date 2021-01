Manque d'eau à Nguékhokh : « Nous avons fait ce que nous devrions faire, le problème demeure entre la Sones et la Sde » (Pape Diouf, maire)

Les populations de Nguékhokh, particulièrement les femmes, ne dorment plus normalement. Ceci à cause du manque d'eau criard auquel est confrontée la commune. "Nous avons fait tout ce que nous devrions faire, de même que le président Macky Sall en créant un forage de 1.100m3 d'une valeur de 3 milliards 500. Le problème demeure entre la Sones et la Sde qui ne cessent de se renvoyer la balle", a dit Pape Songho Diouf, maire de Nguékhokh...