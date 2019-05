Manque criard d'eau à Koutal : La population dans la rue

Koutal a soif et est confrontée à un manque criard d'eau. Depuis plusieurs jours, les populations de Koutal et des villages environnants sont dans la tourmente et vivent un véritable calvaire suite à une panne du forage qui alimente environ 25 villages. Les habitants étaient à nouveau dans la rue pour manifester leur courroux. Ironie du sort le projet pisciculture ne fonctionne plus et les poissons sont morts. Ce projet technique d’élevage de poisson d’eau douce, principalement le tilapia et le poisson-chat, devant doter les jeunes et femmes d’outils nécessaires à l'entrepreneuriat et enseigner aux jeunes et femmes les techniques de production d’aliment à partir de sous-produits agricoles et les bonnes pratiques aquacoles, est aux arrêts. Les populations tirent donc la sonnette d'alarme pour lancer un appel aux autorités...