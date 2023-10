Manque criard d’eau: Diender « étanche sa soif » devant le candidat de Benno !

Depuis qu’ils ont été informés de l’arrivée du Premier ministre en tournée économique dans la région, les populations de Diender ont décidé ce lundi, d’attendre Amadou Ba de 15h à 1h du matin pour égrener devant lui, les difficultés auxquelles la commune est confrontée. « Nous sommes entourés de forages avec des terres fertiles, mais nous peinons à boire de l’eau. Votre visite est une occasion pour nous, de vous expliquer clairement que nous sommes vraiment fatigués. Diender ne boit plus et cela nous épuise » ont dénoncé les habitants munis de leur bouteille d’eau vide pour montrer au Premier ministre que cette question nécessite, en réalité, des solutions urgentes.







Prenant la parole avant le Premier ministre, le ministre de l’eau et de l’assainissement à apporté des points d’éclairage pour mettre les populations au même niveau d’information. Serigne Mbaye Thiam trouve la demande de la commune de Diender légitime. Mais tient toutefois à faire un rappel concernant cette problématique. « Il est vrai qu’on ne peut pas avoir dans cette localité des difficultés dans l’approvisionnement alors que l’eau provient d’ici. On avait initié un projet de 4 milliards pour la construction de forages et 114 km de réseau. Mais avec les forages dans le monde rural, le réseau ne répondait pas aux normes. Ainsi, pour que le monde rural migre vers l’hydraulique urbaine, il fallait modifier tout le réseau comme nous l’avons fait à Ngekhokh, à Mbour. Le chantier de renouvellement du réseau a démarré et c’est le seul préalable pour que certains villages comme Diender soient incorporés sur le réseau.





Pour clôturer cette séance « d’enregistrement de revendications », le Premier ministre rappelle que le gouvernement est au courant de cette problématique de l’eau et que les équipes habilitées sont en train d’y travailler. Nous savons bien les études qu’il faut faire pour régler le problème. Mais en attendant, Amadou Bâ propose que des solutions urgentes soient prises .