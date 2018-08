Manœuvres politiques : le Premier ministre reçoit les cadres de l’APR (CIA)

Le premier ministre Mouhamed Dionne a reçu en audience hier après-midi la Cellule initiative et alerte des cadres de l’Apr. Une séance de travail de presque deux tours d’horloge pour faire l’historique de la CIA qui regroupe une cinquantaine de cadres. A la suite de la réunion, le coordinateur de la cellule Lamine Bara Gaye a réaffirmé leur engagement à mouiller le maillot pour la réelection du Président Macky Sall des le 1er tour.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé auprès de lui une oreille attentive, il a échangé avec nous et nous a prodigué ses conseils. Nous lançons un appel à tous les cadres à intégrer la Cellule qui va dérouler un important programme à Dakar et dans les régions pour sensibiliser sur les réalisations du Président Macky Sall » a-t-il dit.

Sur leur préoccupation qui est le renforcement des cadres de l’Apr et de benno, la CIA s’est aussi dite satisfaite. « Il nous a bien écouté et pensons que dans les semaines à venir nous allons rencontrer le Président pour lui exposer aussi nos préoccupations» a-t-il conclu.