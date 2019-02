Manko Taxawu Sénégal : quand Bamba Fall théorisait la "candidature unique" autour de Idy, en janvier 2018

Alors que Khalifa Sall a apporté son soutien à Idrissa SEck, Bamba Fall traine encore les pieds et se distingue par un jeu de yoyo-yoyo politique. Aux dernières nouvelles, ce soutien n’aurait pas emporté son adhésion et il aurait opté pour un autre candidat. Pourtant, le 3 janvier 2018, en marge du procès de l’ex-maire de Dakar, l’édile de la Médina était le premier à théoriser une candidature unique de Manko Taxawu Sénégal autour de Idrissa Seck.



« Je remercie le président Idrissa Seck qui est grand citoyen, un grand défenseur des droits et des libertés. Monsieur le président, au nom de la toute la famille de Khalifa Sall nous vous remercions. Il (Idy) ne cesse de rendre visite à Khalifa Sall en prison. C’est lui qui dirige aujourd’hui notre coalition et nous sommes derrière lui », avait déclaré M. Bamba Fall dans les colonnes de Dakaractu.



Qu’est-ce qui a changé entre temps ?