Mankeur Ndiaye, président du Comité national de l'ITIE : « La région de Thiès a un potentiel minier extrêmement important... »

Le comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal, a organisé à Thiès une rencontre de partage et de vulgarisation du rapport de l'ITIE portant sur l'année fiscale 2017.



La rencontre de dissémination dudit rapport a permis de créer un cadre de dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux de la gouvernance du secteur des mines, du pétrole et du gaz.



À cette occasion, le président du Comité national de l'ITIE a rappelé le potentiel gazier et minier de Thiès. " Nous avons fait cas de découvertes extrêmement importantes faites par Cosmos avec 1.400 milliards de m3 de gaz à Cayar... C'est 1, 30 millions de tonnes de phosphates etc..."